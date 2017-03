Pole-Emploi organise Carrières Internationales

Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes organise la cinquième édition du salon de recrutement « Carrières Internationales », du 1er au 22 mars.La manifestation s’articule autour de trois événements ...Un salon en ligne, ouvert du 1er au 22 mars : « Le Monde en 1 clic ». Le salon accueillera au moins 22 entreprises avec la possibilité de postuler immédiatement en ligne :Un salon en ligne, ouvert du 1er au 22 mars « Genève à 360° ». Le salon s’adresse aux personnes qui souhaitent travailler en Suisse Romande et accueillera plus de 20 entreprises et 17 partenaires, 5 conférences, avec la possibilité de postuler immédiatement en ligne :https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/Un salon physique à Lyon , « Le Monde à votre portée » le mardi 14 mars 2017 de 9h à 18h à l’Espace Tête d’Or – 103 boulevard de Stalingrad - 69100 Lyon/Villeurbanne. Le salon accueillera plus de 15 entreprises, 30 partenaires, 18 ateliers et 9 conférences thématiques sur les marchés du travail du monde entier. Pour assister aux conférences et ateliers, l’inscription est obligatoire sur jeparticipe-evenement.pole-emploi.fr.Sur ces trois salons, c’est au total une soixantaine d’entreprises qui pourront participer et proposer principalement des postes en Europe, en Amérique du Nord et en Suisse.Les candidats pourront bénéficier de conseils sur les actions à mener en fonction du pays dans lequel ils souhaitent s’expatrier. Des conseillers mobilité International, EURES, de France entière, apporteront également leur expertise sur les différents marchés du travail en Europe et à l’International.