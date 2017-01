Pollution: Grenoble renforce ses restrictions

Le dispositif de circulation alternée, introduit

depuis lundi à Lyon pour lutter contre le pic de pollution, ne sera pas

reconduit jeudi, alors que Grenoble amplifie ses mesures.



A Grenoble, les voitures vieilles de plus de 20 ans ne peuvent pas circuler

depuis mardi, de même que les poids lourds, bus et autocars immatriculés avant octobre 2001 et les deux roues d'avant juin 2000.



Jeudi, l'agglomération grenobloise entrera dans son 7e jour consécutif de

pic de pollution et active donc des mesures supplémentaires dès minuit: les véhicules sans vignette et ceux éligibles aux vignettes 4 et 5 sont interdits de circuler dans les 49 communes de la métropole ainsi que sur les axes autoroutiers à partir des dernières barrières de péages sur l'A41 (venant de

Chambéry) et l'A48 (venant de Lyon).



L'amende encourue par les contrevenants est de 35 euros, cumulable à chaque contrôle. Au total, 26% du parc automobile est concerné par l'interdiction de circuler.



Parallèlement, les transports en commun (location de vélo, bus et tramways) seront gratuits mais pas les trains régionaux.



En Savoie, le maire de Chambéry, Michel Dantin, a pris un arrêté réduisant la vitesse dans la ville de 20 km/h à 70, 50 ou 30 km/h.





