« Pollution atmosphérique, où en sommes-nous ? » une conférence à Sant-Joseph Saint-Luc ce mardi

Quel est l’état des lieux de la pollution atmosphérique de Lyon et de sa région ? Quelles en sont les sources ? Quels sont les risques et les symptômes de la pollution sur ma santé ? Comment peut-on se protéger ? Que font les pouvoirs publics ? Que puis-je faire à mon niveau ?



Des spécialistes de la pollution atmosphérique partageront leur expertise et leur expérience sur ces différentes questions.



« Pollution atmosphérique, où en sommes-nous ? » Le mardi 17 janvier 2017 à 18 heures. (Salles de réunion du Centre Hospitalier – RDC).



Cette conférence, organisée au CHSJSL, par la Commission Innovation et Recherche de l’établissement, accueillera plusieurs intervenants : Pr Béatrice FERVERS, Coordinatrice Département Cancer et Environnement, Centre Léon Bérard - Université Lyon 1, Pr Rémy SLAMA, Directeur de Recherche Inserm, épidémiologiste environnemental, Épidémiologie Environnementale appliquée à la Reproduction et la Santé Respiratoire, Inserm - CNRS - Université de Grenoble-Alpes, Linda MAUPETIT, référente territorial Rhône, ATMO Auvergne – Rhône – Alpes, Julie VALLET, chargée de mission Air – Bruit – Santé – Environnement, Service de l’écologie urbaine, Métropole de Lyon.



Cette soirée sera modérée par Julien CARRETIER, Docteur en Santé Publique, Responsable Information des Publics, Département Cancer Environnement, Centre Léon Bérard.



Soirée-conférence gratuite, sur réservation : jboiton@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr ou 04 78 61 81 00