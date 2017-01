Pollution: la circulation alternée reconduite mardi à Lyon et Villeurbanne

Le dispositif de circulation alternée introduit lundi à Lyon et Villeurbanne, face au pic de pollution durable dans

l'agglomération, est maintenu pour mardi, a annoncé la préfecture du Rhône.



Après les véhicules pairs lundi, l'interdiction de circulation concernera

mardi les véhicules impairs, sauf ceux dotés d'une vignette verte (zéro

émission), violette (1), jaune (2) et orange (3) qui eux pourront rouler.



Ce dispositif mêlant circulation alternée et différenciée avait été

présenté en décembre par la préfecture lors d'un précédent épisode de pollution. Mais contrairement à Paris, les certificats Crit'Air ne sont pas

obligatoires à Lyon - 28.000 vignettes avaient été commandées la semaine

dernière dans le Rhône, selon la préfecture.



Le dispositif de restriction de la circulation repose donc encore

principalement sur l'alternance des plaques d'immatriculation.



Les taux de particules fines mesurés dans l'air depuis vendredi dans

l'agglomération sont nettement supérieurs au seuil d'alerte de 80 microgrammes par mètre cube, précise la préfecture dans un communiqué.



Après 90 ug/m² vendredi, 105 ug/m² samedi et 118 ug/m² dimanche, les

prévisions s'élèvent à 93 ug/m² pour lundi et 88 ug/m² pour mardi.



Lundi matin, quatre points de contrôle avaient été mis en place à Lyon et

Villeurbanne. "La vignette n'est pas obligatoire à Lyon mais elle est

fortement recommandée et la verbalisation est laissée à l'appréciation des policiers", a expliqué à l'AFP un porte-parole de la police.



La circulation alternée avait été introduite pour la première fois lors de

la journée du 9 décembre à Lyon et Villeurbanne.



Le nouvel épisode de pollution qui a démarré en fin de semaine dans la

vallée de l'Arve (Haute-Savoie) puis Lyon, s'est étendu durant le week-end à de nombreuses zones de la région Rhône-Alpes.