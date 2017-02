Pour le dernier greffé à Lyon, c'est "miraculeux de retrouver ses mains"

"C'est miraculeux de retrouver ses mains": à 51 ans, Jean-Michel Schryve est le 7e patient à avoir reçu une double greffe à Lyon depuis 2000, concluant un programme de recherches cliniques dans l'attente de nouvelles autorisations.



"La première nuit, j'ai pleuré de bonheur, c'était miraculeux de retrouver ses mains, je me suis frotté le visage, les cheveux", a témoigné jeudi ce père de famille du Nord devant la presse, aux côtés des chirurgiens de l'Hôpital Edouard-Herriot et de la clinique du Parc de Lyon qui l'ont opéré en novembre.



Il souffre aujourd'hui d'une infection post-opératoire et n'a "pas encore

retrouvé le toucher". Mais "il faut patienter", ajoute celui qui a "attendu

trois ans pour avoir un greffon" et "envisage encore une vie de couple".



Amputé des quatre membres depuis 2010 en raison d'une nécrose liée à un

pneumocoque, il a reçu une greffe composite (vaisseaux et tissus divers) dans le cadre d'un programme hospitalier de recherche clinique (PHRC).



Ce dernier, déposé par le CHU de Lyon en 2000, a permis de greffer cinq

patients entre janvier 2000 et juillet 2009. Il a été prolongé en 2011 pour

deux autres, M. Schryve étant le dernier. C'est la 9e allogreffe (avec

donneur) de mains réalisée en France depuis 1998, dont huit à Lyon et une à

Créteil.



Le Figaro avait révélé cette opération la semaine dernière sur fond de

polémique, des concurrents parisiens de l'équipe lyonnaise s'interrogeant sur son cadre légal et son financement.



Médecins lyonnais et parisiens attendent désormais le feu vert pour un protocole de recherche médico-économique (PRME), visant à "évaluer si économiquement et médicalement, on a un avantage à faire une transplantation de bras par rapport à l'utilisation de prothèses", explique le Pr Lionel Badet, responsable de l'activité chirurgicale de transplantation à Lyon.



"On attend l'avis de l'ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament)

qui devrait tomber mi-mars et si c'est favorable, on doit pouvoir commencer

dans les mois qui viennent." Une trentaine de personnes, dont 25 avec

prothèse, seront concernées.



Les nombreux autres patients en attente d'une greffe pourraient bénéficier d'un amendement à la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2017, permettant aux Agences régionales de santé, après avis d'un comité national, d'autoriser des greffes exceptionnelles. Mais le décret d'application n'a pas encore été voté.



"Les prothèses ont l'avantage de ne pas avoir de traitements

immunosuppresseurs au long court, pas de problème de rejet, pas de

complications, mais elles sont encore assez lourdes (...) et ne donnent pas

encore la sensibilité des doigts", a souligné pour sa part le Pr Emmanuel

Morelon, chef du service lyonnais.





