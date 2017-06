Près de la moitié des effectifs supprimée chez Avadel Research près de Lyon

L'entreprise de biotechnologies Avadel Research basée à Vénissieux, va supprimer 43 emplois d'ici à la fin de

l'été, soit près de la moitié de ses effectifs.



Le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) est finalisé; les négociations

sont terminées



Les licenciements devraient être

effectifs d'ici fin août.



Depuis l'annonce du PSE il y a trois mois, les salariés avaient manifesté

plusieurs fois pour tenter de faire pression sur la direction.



Le site français compte 101 postes. De 47 licenciements initialement

prévus, on est passé à 43..



Avadel Research est une filiale du groupe Avadel Pharmaceuticals, ex-Flamel Technologies.



Ce dernier a déménagé son siège social à Dublin fin 2016, en changeant de nom, aux fins notamment de réduire son taux d'imposition.



Au premier trimestre 2017, Avadel Pharmaceuticals a enregistré un chiffre d'affaires de 52,5 millions de dollars. Il s'établissait à 43,1 millions au dernier trimestre 2016 et à 36,2 millions au premier trimestre 2016.



Le groupe, également présent aux États-Unis et coté au Nasdaq, a réalisé

150,2 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2016, contre 173 millions

en 2015.







Avec AFP