Présidence LR: Fenech soutient Laurent Wauquiez

L'ex-député LR du Rhône Georges Fenech a annoncé vendredi son soutien à la candidature de Laurent Wauquiez à la présidence des Républicains, dont il considère qu'il est le "grandissime favori".



"Pour l'instant les candidats ne sont pas vraiment déclarés. Le grandissime

favori apparaît être Laurent Wauquiez que je soutiendrai", a déclaré

l'ex-magistrat sur RFI.



Il a formé le voeu que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes retienne ses idées "pour une véritable indépendance de la justice et pour une lutte efficace contre le terrorisme".



L. Wauquiez est fortement pressenti pour être candidat à l'élection les 10

et 17 décembre.



Xavier Bertrand et Valérie Pécresse ont annoncé qu'ils ne concourraient pas. Ils accusent l'actuel vice-président du parti de courir après l'extrême droite.



Georges Fenech, qui avait été le premier LR à demander le retrait de

François Fillon à l'élection présidentielle, a estimé que certains membres du parti étaient "incapables d'une autocritique". "Ceux qui ont soutenu Fillon jusqu'au bout, doivent assumer leur part de responsabilité", a-t-il dit.



"Nous avons connu un déroute historique, et nous ne devons nous en prendre qu'à nous-même", a affirmé l'ancien député du Rhône, battu en juin.





Avec AFP