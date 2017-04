Présidentielle 2ème tour: Laurence Balas votera Macron....

"Les français se sont exprimés. Il faut entendre leur message, leurs souffrances, leur colère parfois. Plus que jamais, cette élection a montré la nécessité de faire de la Politique différemment, de renouveler les hommes et les pratiques au service de notre pays" constate Laurence Balas dans un communiqué adressé à la rédaction de Lyon 1ère



Le 7 mai prochain l'élue LR du 6eme annonce qu'elle votera pour Emmanuel Macron, "non par adhésion à son projet mais parce que je ne veux pas que Marine le Pen devienne la présidente de la France."



Le 11 et 18 juin, Laurence Balas sera normalement la candidate aux élections législatives pour porter les valeurs de la Droite et du Centre. Elle a reçu l'investiture LR.



"Notre famille politique a perdu les élections présidentielles. Il faut être lucide et pragmatique : Nous ne présiderons pas la France mais nous pouvons encore la gouverner et imposer les réformes auxquelles nous croyons" écrit la conseillère municipale et communautaire.