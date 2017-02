Présidentielle: Collomb (PS) espère un soutien de Bayrou à Macron

Gérard Collomb, maire PS de Lyon et proche

d'Emmanuel Macron, espére le soutien de François Bayrou à son candidat à la présidentielle pour éviter "le risque" d'une victoire de Marine Le Pen.



"J'espère que François Bayrou prendra la bonne position et qu'il dira

finalement qu'il va soutenir Emmanuel Macron", a déclaré G. Collomb sur RTL.



Le président du MoDem, va mettre fin mercredi au suspense sur son

éventuelle candidature à l'élection présidentielle en faisant une "déclaration à la presse" au siège de son parti à Paris.



"Si effectivement François Bayrou annonçait demain +j'y vais+ (à la

présidentielle, ndlr), c'est le risque de faire en sorte qu'au deuxième tour

on ait un duel qui se termine (...) par l'élection de Marine Le Pen, et ça ce

serait une responsabilité historique", a prévenu G. Collomb.



Interrogé sur iTELE, le député socialiste Christophe Castaner, soutien

d'Emmanuel Macron, a lui évoqué "le sentiment et la volonté de liberté chez

Bayrou qui est identique à (ceux) d'Emmanuel Macron par rapport à

l'affranchissement des vieux partis".



"Donc oui, ils peuvent se rassembler, se retrouver", a-t-il estimé, précisant comme G. Collomb que la décision revenait au maire de Pau.







Avec AFP