Présidentielle: la Drômoise Nathalie Arthaud a ses parrainages

Nathalie Arthaud sera candidate à l'élection présidentielle: selon une communiqué de Lutte Ouvrière, elle aurait déjà réuni plus de 500 parrainages.



Selon le dernier décompte du Conseil constitutionnel, l'ancienne conseillère municipale de Vaulx-en-Velin a 557 parrainages d’élus.



Selon Nathalie Arthaud, dans leur grande majorité, il s’agit de "maires de petites communes qui, sans forcément partager mes idées, ont fait preuve de sens démocratique".



"Dans cette campagne, je compte faire entendre le camp des travailleurs, en mettant en avant des exigences essentielles. Je dirai que, contre le fléau du chômage, il faut répartir le travail entre tous, sans perte de salaire, et interdire les licenciements et les plans de suppressions d'emplois" ajoute celle qui fut enseignante à Rillieux.



Et la candidate LO égrène des éléments de son programme: "augmentation générale des salaires et des retraites de 300 euros. Pas un salaire, pas une pension ne doit être inférieur à 1800 euros net. Abolir le secret des affaires...".



"Comment croire une entreprise comme PSA, qui se disait au bord de la faillite pour justifier la fermeture d'une usine et la suppression de 17 000 emplois, mais affiche aujourd'hui un bénéfice historique et rachète Opel ?" s'indigne Nathalie Arthaud, porte parole de Lutte Ouvriere depuis 2008 et le départ d'Arlette Laguiller.