Présidentielle: participation à 12h en légère hausse dans le Rhône par rapport au premier tour de 2012

À midi, la participation dans le Rhône était de 28,28%, en légère hausse par rapport au premier tour de 2012.



Il y a 5 ans, au premier tour, la participation était de 28%.



Ces chiffres suivent la tendance nationale. A 12h, la participation en France était de 28,54%. Un chiffre en légère hausse par rapport à 2012, elle était alors de 28,29%



