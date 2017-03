Présidentielle: plus de 50 parlementaires PS ont parrainé Macron dont Collomb

Près de 80 parlementaires ont apporté leur parrainage à Emmanuel Macron pour la présidentielle, dont une cinquantaine de députés et sénateurs PS ou apparentés.



Selon ce décompte effectué sur la base des parrainages publiés par le Conseil constitutionnel, 79 parlementaires tous partis confondus ont apporté leur parrainage au candidat d'En Marche!, au titre de leur mandat de parlementaire ou d'un autre mandat local.



Parmi ceux-ci, on retrouve 30 députés et 21 sénateurs socialistes, soit un total de 51, sur la base du croisement avec le fichier national des élus fourni par le ministère de l'Intérieur.



Y figurent des soutiens du premier cercle, comme le secrétaire général d'En marche! Richard Ferrand, le sénateur-maire de Lyon Gérard Collomb ou les députés Christophe Castaner ou Arnaud Leroy. Mais aussi l'ancienne ministre Nicole Bricq.



Dans la liste des parlementaires socialistes ayant parrainé Macron, 18 avaient soutenu Manuel Valls lors de la primaire



Outre ces parlementaires socialistes, 11 parlementaires du Parti radical de gauche, 6 de l'UDI, 1 du MoDem, 1 du Parti écologiste et 6 affiliés à d'autres partis ou mouvements ont parrainé Macron.



Figure notamment François de Rugy, député fondateur du Parti écologiste et candidat vaincu à la primaire de la gauche. Il avait annoncé en février son soutien à Emmanuel Macron, brisant ainsi son engagement à soutenir le vainqueur de cette primaire, Benoît Hamon.



Même si le sénateur LR de l'Yonne Jean-Baptiste Lemoyne s'est publiquement rallié à Emmanuel Macron, aucun parlementaire des Républicains ne figure sur la liste officielle du Conseil Constitutionnel regroupant tous les parrainages des élus.



Ils sont en revanche une trentaine d'élus locaux LR à avoir parrainé le candidat d'En Marche, pour plus de 330 socialistes, toujours selon le décompte effectué par l'AFP.