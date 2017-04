Pro D2 - Grenoble: Glas et Senekal entraîneurs principaux

Stéphane Glas, l'ex entraîneur-adjoint d'Oyonnax, et le Sud-africain Dewald Senekal, ancien entraîneur des avants à Bayonne, seront les entraîneurs principaux de Grenoble la saison prochaine, a annoncé jeudi le club qui sera relégue à la fin de l'actuelle saison en Pro D2.



Stéphane Glas sera chargé des lignes arrières et de l'animation offensive

collective, Dewald Senekal des avants et des zones de contacts.



Le club souhaite ainsi "poursuivre la construction d'un projet solide,

durable, partagé, destiné à remettre l'équipe dans une perspective de retour dans l'élite haute du rugby français dans les meilleurs délais", a annoncé le club isérois dans un communiqué.





Avec AFP