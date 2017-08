Profanation de la stèle en mémoire des enfants d'Izieu à Gerland

La stèle érigée à Lyon en mémoire des 44 enfants juifs et 7 adultes déportés après la rafle d'Izieu (Ain) en 1944 a été profanée. C'est le président régional de l'association des

Filles et fils de déportés juifs de France (FFDJF) qui l'a annoncé ce lundi soir.



La stèle a été profanée, brisée et arrachée. "Tout est enlevé", a déploré

Jean Lévy. "Nous sommes effondrés mais nous ne baissons pas les bras. On va la reconstruire", a-t-il souligné, ajoutant que la FFDJF allait "porter plainte, avec la mairie de Lyon".