Protocole d'accord entre les écoles vétérinaires de Lyon et de Boston

Un protocole d’accord vient d'être signé entre l’école vétérinaire de Lyon et la faculté de médecine vétérinaire de Boston dans le cadre du Forum mondial des sciences de la vie Biovision qui se déroule cette semaine à Lyon



Ce protocole d’accord a été signé hier entre l’école vétérinaire de Lyon VetAgro Sup et la faculté de médecine vétérinaire de Boston



Cet accord de partenariat portant sur la formation vétérinaire, la recherche et des échanges entre professeurs constitue un nouvel exemple du renforcement des liens entre Lyon et Boston dans le domaine des sciences de la vie et des biotechnologies.



Ce protocole d’accord a été rendu possible par l’obtention récente par l’école vétérinaire de Lyon de l’accréditation américaine AVMA (American Veterinary Medical Association).



VetAgro Sup est - avec Utrecht (Pays-Bas) et trois universités britanniques - une des rares écoles vétérinaires européennes à avoir obtenu ce label de qualité.



La santé animale est un secteur important et historique des sciences de la vie dans la région lyonnaise.



Au sein des industries de santé régionales, elle représente près de 5% des emplois du secteur.



Une douzaine de sites industriels sont implantés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.



Sur le Biodistrict de Gerland, le laboratoire de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) exerce son activité dans les domaines de la santé animale, de la résistance aux antibiotiques, de l’hygiène alimentaire et de la santé des végétaux.



Pour rappel, VetAgro Sup dispose de deux campus à Lyon et Clermont-Ferrand sur plus de 50 ha, soit 1 000 étudiants, 120 enseignants-chercheurs

9 laboratoires, 14 plateaux techniques

80 accords de coopération dans plus de 40 pays, 110 diplômés ingénieurs/an, 140 diplômés docteurs vétérinaires/an et 30 diplômés inspecteurs de la santé publique vétérinaire/an



Cummings School of Veterinary Medicine est la seule école de médecine vétérinaire en Nouvelle-Angleterre sur un campus de 240 ha.

Elle est l’un des 8 « collèges » et écoles qui composent l’Université de Tufts situé à 50’ à l’ouest de Boston.



La faculté de médecine vétérinaire de Boston associe la formation, la recherche et les soins au sein du Cumming Veterinary Medical Center qui traite plus de 80 000 animaux par an (animaux de compagnie, animaux exotiques, chevaux, animaux d’élevage et animaux sauvages).