Quais du polar 2017: le palmarès

La 13e édition du Festival Quais du Polar s’achève ce dimanche à Lyon sur une fréquentation du public stable avec plus de 80 000 festivaliers sur 3 jours, dont 15 000 pour la grande enquête dans la ville.



L’ensemble des conférences, rencontres, projections de films et de séries et évènements programmés à travers toute l’agglomération ont fait le plein, ainsi que la grande librairie dont les allées n’ont pas désempli de tout le week-end, et ce dès le vendredi matin à l’ouverture.



"L’engouement populaire et l’attractivité du festival très au-delà de Lyon et de la région Rhône-Alpes Auvergne sont désormais durablement installées" selon les organisateurs qui évoquent "la réussite d’une programmation alliant grandes stars du polar mondial et découverte de nouveaux talents issus de tous les continents avec cette année un focus sur l’Europe de l’Est qui a été plébiscité par les lecteurs."



« Nous allons continuer à mettre à l’accent sur une programmation audacieuse et défricheuse dans les années qui viennent, pour satisfaire la curiosité grandissante de notre public le plus averti. », Comment Hélène Fischbach.



En attendant voile le palmarès :



Prix du polar européen Le Point Quais du Polar: Hannelore Cayre, La Daronne (A.-M. Métailié).



Prix des lecteurs Quais du polar/20 minutes: andrée a. michaud, Bondrée (Rivages).



Prix Polar en séries: Colin niel, Seules les bêtes (Le Rouergue).



Prix Polar Jeunesse Quais du polar/Ville de Lyon: aurélie neyret et Joris Chamblain, La déesse sans visage, 4e tome des Carnets de Cerise (Soleil).



Prix de la BD Polar, Quais du Polar/Librairie Expérience: olivier berlion, Le Juge: la république assas- sinée (Dargaud).