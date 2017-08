Quand des Bretons déménagent à Lyon...La Trinitaine ouvre aux Cordeliers

Cap à l’Est pour la Trinitaine...la biscuiterie traverse la France pour faire découvrir son savoir-faire breton dans la ville de Lyon.



Le 12 août 2017 ouvrira la 47ème boutique au cœur de la ville des Lumières pour cette enseigne.



La Trinitaine c’est une histoire de famille. 3 générations se sont succédées depuis plus de 60 ans à la tête de la biscuiterie.



Spécialiste en biscuits et gâteaux bretons, La Trinitaine c’est également un large choix de produits bretons, sucrés et salés à offrir dans de jolis paniers garnis ou pour un apéritif improvisé entre amis.



La boutique lyonnaise proposera des animations autour des produits bretons, des dégustations et des conseils.



L’histoire commence juste après la guerre dans une modeste échoppe de La Trinité-sur-Mer. Lucien Petit invente la recette de la cigarette pur beurre.



La marque La Trinitaine était née. La famille Petit est toujours à la tête de l'entreprise qui a su depuis, de diversifier et grandir au-delà de sa Bretagne natale.



L'enseigne à Lyon est située au 17 rue Ferrandière.