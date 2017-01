"Quenelle": Dieudonné se désiste en appel contre le président lyonnais de la Licra

Le polémiste Dieudonné, qui avait perdu son procès en diffamation contre le président de la Licra Alain Jakubowicz, relatif au geste de la "quenelle", s'est désisté de son appel.



A. Jakubowicz avait notamment qualifié ce geste de "salut nazi inversé

signifiant la sodomisation des victimes de la Shoah".



Le président lyonnais de la Ligue internationale contre le racisme et

l'antisémitisme (Licra) réagissait alors, en décembre 2013, à la publication

de photos de militaires français faisant ce geste.



Le désistement de Dieudonné rend ainsi définitif le jugement rendu en

première instance, le 13 mai 2016.



Le tribunal correctionnel avait estimé que les propos litigieux "ne visent

nullement directement" Dieudonné et qu'ils traduisent "une simple opinion

personnelle" et non un fait précis pouvant faire l'objet d'un débat

contradictoire. Ils ne sont donc pas diffamatoires, a tranché le tribunal.



Également poursuivi pour avoir affirmé que Dieudonné avait créé et popularisé un geste antisémite, A. Jakubowicz avait été relaxé.





Avec AFP