Pronostics gratuits de Jean-Marc Roffat



Quinté+ Dimanche 1er janvier Vincennes



Bonne et heureuse année à tous ! Bonne chance !... Merci de votre fidélité. Ce dimanche on nous offre le quinté le plus facile de l’année, à vous d’en profiter !



Ma sélection :



3 BOLD EAGLE

2 TIMOKO

7 PRINCESS GRIF

6 UNIVERS de PAN (mon coup de cœur)

8 VOLTIGEUR de MYRT

12 CALL ME KEEPER

14 OIBAMBAM EFFE

11 TREBOL