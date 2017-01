Pronostics gratuits de Jean-Marc Roffat



Quinté+ Dimanche 8 janvier Vincennes



Bonne et heureuse année à tous ! Bonne chance !... Merci de votre fidélité.



Ma sélection :



9 CALL ME KEEPER

6 ARAZI BOKO

2 SUGAR REY

11 ORIENT HORSE

13 USTIE HAUFOR (mon coup de cœur)

14 SAUVEUR

8 BEAU GAMIN

5 DUKE OF GREENWOOD