Pronostics gratuits de Jean-Marc Roffat



Quinté+ Vendredi 30 décembre Vincennes



Je vous indiquais les tiercés de lundi et mardi ! Mercredi le tiercé dans l’ordre (162,00), le quarté (118,69), le quinté (181,40) soit plus de 500 euros de gains en 3 jours !







Ma sélection :







9 ANGELO AM

1 ROCCO GRIF

5 SPEED DELICIOUS

10 TOR MENTO

14 LET’S DANCE D.E. (mon coup de cœur)

15 ARN HAMMERING

17 PANORAMIC

16 RED BARON