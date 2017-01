Pronostics gratuits de Jean-Marc Roffat



Quinté+ dimanche 29 janvier Vincennes



PRIX d’AMERIQUE



J’indiquais vendredi le tiercé et le quarté en 6 chevaux.



Ma sélection :



17 BOLD EAGLE

18 TIMOKO

12 WILD MONEY (mon coup de cœur)

4 PROPULSION

6 LIONEL

9 ANNA MIX

14 OASIS BI

1 TREASURE KRONOS



Mes impressions :



17 BOLD EAGLE : de la même trempe qu’Idéal du Gazeau et Ourasi, ce phénomène doit continuer à écrire sa légende ! Il faut des chevaux comme lui pour faire rêver les nouvelles générations de turfistes !



18 TIMOKO : ce n’est pas de bol pour lui car il aurait pu gagner l’Amérique s’il était né beaucoup plus tôt ou après Bold Eagle. Son équipe fait tout pour gagner... Je leur souhaite d’y parvenir car il le mérite. Mais je reste logique...



12 WILD MONEY : c’est mon gros coup de cœur en forme de gros coup de poker annoncé à 37/1 ! Mes confrères oublient trop vite que ce fut un véritable phénomène de vitesse aux Etats-Unis et que sur une pointe, elle peut mettre tout le monde d’accord ! Son driver italien nous avait déjà fait son numéro au sulky de Voltigeur de Myrt, je crois qu’il a sa petite idée en tête ! L’équipe a fait de cette course son objectif français avant de sillonner le monde...



4 PROPULSION : autre phénomène toujours à l’arrivée. C’est un pur. Je sais que son entraîneur rêve de gagner à la surprise générale. Il s’en est donné les moyens avec toute son équipe.



6 LIONEL : c’est un champion et l’un de ceux pouvant épingler encore une fois Bold Eagle à son tableau de chasse. Je pense qu’il le refera dans le prix de France. Là, c’est un coup sûr dans les 5 !



9 ANNA MIX : elle a fait un sacré truc façon Bellino II en ratant son départ et en venant gagner la queue en trompette l’une des préparatoires au prix d’Amérique. Si elle s’élance sur la bonne jambe, alors elle va faire très mal ! Si elle rate son départ, elle sera 5e...



14 OASIS BI : lui aussi est un phénomène de vitesse. Mes confrères l’ont oublié l’an dernier et ils ont mangé leurs chapeaux. Ils font de même cette année. C’est une machine de guerre ! Il a une surmultipliée pour finir que beaucoup d’autres n’ont pas.



1 TREASURE KRONOS : j’ai été ébloui par sa superbe victoire dans le Continental. 7 fois à l’arrivée sur 8, peu de chevaux au départ affichent un tel pourcentage de réussite ! Je crois que la surprise viendra d’elle car elle n’a aucune pression. C’est une cadette avec une énorme marge de progression sous les sabots ! Elle va ramasser les morts comme on dit dans notre jargon...