Pronostic Jean-Marc Roffat



Quinte mercredi Enghien



12 prima brazza (coup de cœur)

16 tell me no lies

5 vivien peo

7 trésor du fan

2 shogun dk

4 big headache

3 riviera as

14 un satin rose

Je donnais quarte vendredi, tiercé samedi et mardi