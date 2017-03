RECONNAISSANCE DE L’ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE A ANSE ET A LOZANNE

L’arrêté interministériel du 24 janvier 2017 portant constatation de l’état de catastrophe naturelle pour les inondations et coulées de boue survenues sur le territoire des communes de ANSE et LOZANNE les 22 et 23 novembre 2016 est paru au Journal Officiel du 3 mars 2017.



Les sinistrés des communes reconnues en état de catastrophe naturelle disposent d’un délai de 10 jours à compter de cette publication, pour faire parvenir à leur compagnie d’assurances un état de leurs pertes afin de bénéficier des dispositions de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles