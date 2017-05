RENAULT TRUCKS ET EMLYON BUSINESS SCHOOL ANNONCENT L'OUVERTURE D'UNE ECOLE DE VENTE

Renault Trucks et emlyon business school s’associent et fondent une École de vente qui ouvrira ses portes le 2 octobre 2017.



Chaque promotion accueillera 15 personnes, femmes et hommes, qui bénéficieront d’une formation en alternance, à emlyon business school et dans le réseau Renault Trucks.



À l’issue de cette année de formation, les alternants seront recrutés en CDI, dans le réseau de distribution Renault Trucks.



Construit sur le modèle de Company Inside, un dispositif créé par The Adecco Group et emlyon business school pour rapprocher les mondes de l’école et de l’entreprise, ce partenariat s’inscrit dans le cadre du programme mondial de partenariat du groupe Volvo avec l’enseignement supérieur.



L’École de vente de Renault Trucks ouvrira ses portes le 2 octobre 2017, en partenariat avec emlyon business school.



Sous la responsabilité pédagogique conjointe de Renault Trucks et emlyon business school, 15 alternants francophones seront formés aux techniques de vente et stratégies commerciales appliquées aux véhicules industriels.



Cette formation, d’une durée d’un an, s’effectuera en alternance, au rythme d’une semaine de cours (dispensés à l’emlyon business school et sur le site de Renault Trucks) et trois semaines dans le réseau de distribution Renault Trucks.



« L’école de vente est bâtie avec et pour le réseau de distribution Renault Trucks », précise Jean-Claude Bailly, directeur général de Renault Trucks France. « Notre ambition est de proposer des solutions de formation innovantes dans un souci d’attractivité et de performance de notre réseau. Cette école de vente nous permettra d’intégrer et de développer les talents qui porteront le développement de Renault Trucks en France ».



Ce partenariat s’inscrit dans la durée et permettra de recruter, chaque année, entre 12 et 15 conseillers commerciaux formés pour répondre spécifiquement aux attentes des clients.



Le recrutement des alternants sera assuré par Spring – Adecco Group, qui effectuera une présélection des candidats, mènera des tests de personnalité, des entretiens et proposera des mises en situation.



Les sessions de recrutement auront lieu à Lyon les 7 et 27 juin, à Paris le 12 juin et à Bordeaux le 22 juin 2017.



Durant toute l’année de formation, les alternants auront le statut de CDI intérimaire et à l’issue de la formation, ils seront recrutés en CDI dans le réseau Renault Trucks.