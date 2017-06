RYTHMES SCOLAIRES : NOUVELLE CAMPAGNE DE RECRUTEMENT POUR LA RENTREE 2017

La Ville de Lyon organise un nouveau forum de recrutement pour le périscolaire le 22 juin 2017à l’Hôtel de Ville.



Des postes d’animateurs et de directeurs d’accueils de loisirs sont à pourvoir. Objectif : compléter et renouveler les effectifs des équipes encadrantes des accueils de loisirs créés au sein des écoles primaires lyonnaises dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.



Comme chaque année, le dispositif se veut simple et efficace avec un interlocuteur unique pour les candidats : la Maison Lyon pour l’Emploi.



Les personnes intéressées sont invitées à transmettre leur candidature (détail sur www.mdef-lyon.fr).



Les candidats sélectionnés auront ensuite rendez-vous le jeudi 22 juin à l’Hôtel de Ville pour des entretiens d’embauche avec les recruteurs de la direction de l’éducation de la Ville de Lyon et des associations partenaires qui gèrent des accueils de loisirs dans les différents arrondissements.



La pré-sélection des candidats par Maison Lyon pour l’Emploi permet d’identifier et de proposer de nouveaux animateurs et directeurs en fonction de leurs compétences et des exigences de l’accueil périscolaire (50% de diplômés BAFA).



Un dispositif qui répond aux besoins de la Ville en s’assurant de la qualité et de la réactivité du recrutement. Il se poursuivra d’ailleurs durant tout l’été et à la rentrée en fonction des postes qui resteront à pourvoir.