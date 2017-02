Record d'abonnements à l'ONL

L'Auditorium-Orchestre national de Lyon a atteint le nombre historique de 17 000 abonnés.



Cela représente une hausse de 13 % des abonnements par rapport à la saison dernière. Ce chiffre est en constante augmentation depuis 3 saisons.



"Cette fidélisation importante (46% de nos spectateurs) ne grève cependant pas le renouvellement des publics : 30 % des abonnés n’avaient jamais été abonnés jusqu’à ce jour, soit plus de 5 000 personnes. 17% des spectateurs ont moins de 28 ans" souligne l'ONL dans un communiqué adressé à la rédaction de Lyon 1ere.



La volonté d'ouverture au public s'est également illustrée grâce à des abonnements avantageux adressés aux jeunes.



"La mise en place de la carte 5 entrées et de la carte intégrale pour les moins de 28 ans est un franc succès : l'Auditorium-Orchestre national de Lyon a accueilli près de 37 000 spectateurs de moins de 28 ans au cours de la saison.



Plus de 213 500 spectateurs sont venus applaudir les artistes, soit une augmentation de 21% par rapport à la saison dernière.



"Cette large progression a été permise grâce à une programmation artistique de qualité mais également par des propositions originales comme les ventes éphémères qui ont permis la vente de 2000 places à un tarif préférentiel, favorisant l'ouverture aux nouveaux publics".



Cette saison, plus d'1/3 des spectateurs n'étaient jamais venus à l'Auditorium.



Parmi eux, 23% sont âgés de moins de 28 ans et 13% ont entre 29 et 39 ans.



"Les abonnements sont un avantage majeur pour séduire de nouveaux publics notamment grâce à leur flexibilité, leur diversité et leur tarif attractif" selon l'ONL.