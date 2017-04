Redressement judiciaire pour PermiGo

Par décision en date du 5 avril 2017, le Tribunal de commerce de Lyon a placé PermiGo sous le bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire pour une période de cinq semaines et désigné en qualité d’administrateur judiciaire Maître Robert Louis Meynet, en l’attente de l’identification d’un repreneur de la société.



Cette décision fait suite au retrait inattendu d’investisseurs dans un tour de table engagé par PermiGo pour une augmentation de capital, et ce "malgré de fortes perspectives de développement puisque PermiGo anticipe cette année encore une forte croissance de son chiffre d'affaires et l’atteinte de la rentabilité pour sa 1ère année" commente la société.



PermiGo aurait reçu plusieurs offres visant à la reprise de son activité.



"Ces offres émanent de repreneurs disposant de l’assise financière nécessaire à la continuité de l’activité de l’entreprise et pour certains, d’une expertise reconnue de l’enseignement de la conduite notamment des concurrents directs de Permigo"



La décision finale du Tribunal de commerce de Lyon concernant l’identité du repreneur devrait être rendue le 09 mai prochain.



Pendant la durée du redressement judiciaire, PermiGo reste "pleinement opérationnel : l'activité de formation et de préparation aux examens théorique et pratique de la conduite est assurée normalement"



Selon Grégory Giovanonne (photo), Président et Co-Fondateur de PermiGo, "la reprise de PermiGo permettrait de conserver une majorité des emplois des enseignants de la conduite et de maintenir les prestations fournies aux élèves, nos deux plus grandes priorités"



Co-fondé par Grégory Giovannone & Serge Haroutiounian en juin 2014, PermiGo est un modèle d’auto-école hybride "alliant la souplesse permise par les outils numériques et le professionnalisme de moniteurs diplômés et salariés".



PermiGo est implanté et dispose d’agréments préfectoraux dans 14 villes en France (Bordeaux, Grenoble, Le Havre, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Strasbourg, Tours, Toulouse, Saint-Etienne).