Retour aux affaires courantes pour le LHC

Après une semaine marquée par l’enchainement du Winter Game à la demi-finale de Coupe de France, Les Lions retrouvent un environnement plus habituel à l’occasion de leur déplacement à Epinal, VENDREDI soir.



Les Lions ont vécu de grandes émotions ces derniers jours à l’occasion des rencontres face à Grenoble.



Positives de par l’enjeu et l’environnement des matchs, négatives après ces deux défaites et ce lourd bilan en termes de blessures.



Privés de Correia, Roussel, Favre-Félix, Richard, Valade et Podlipnik, Les Lions vont devoir trouver les ressources pour répondre au défi qui sera imposé par les Spinaliens. Le leader lyonnais doit renouer avec la victoire pour conserver son trône et retrouver la confiance nécessaire.



Le coach des Lions, Mitja Sivic, a en tout cas confiance en son groupe : « Mentalement, nous sommes bien. C’est sûr que c’est une situation difficile mais il faut le prendre comme un challenge et affronter cette épreuve. Ce sera à nous de répondre présent pour passer outre ces difficultés ».



Le Gamyo reste sur une correction reçue à Strasbourg. Sur courant alternatif depuis le début de saison, les Spinaliens peinent à enchainer les bons résultats, notamment à domicile alors que Poissompré était une forteresse imprenable la saison passée.



Pour remédier à leurs problèmes, les Vosgiens ont changé de coach et fait appel au Canadien Brad Gratton.



Malgré un beau succès obtenu sur la glace de Rouen, Epinal s’est ensuite incliné deux fois face à Dijon et Strasbourg donc.



Actuellement 8e, les coéquipiers de Danick Bouchard, meilleur pointeur avec 21 points, restent sous la menace de Nice et de la poule de maintien.



Après avoir concédé deux défaites lors des deux premières confrontations face à Lyon, les Spinaliens auront à cœur de changer la donne et s’offrir 3 points précieux.



Même amoindris, Les Lions devront montrer les crocs pour ramener quelque chose de leur déplacement dans les Vosges.



Premier ex-aequo avec Bordeaux, une victoire des Lions seraient la bienvenue avant de recevoir les Boxers dimanche à Charlemagne pour un nouveau choc de haut de tableau.