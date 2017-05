Rhône-Alpes: deux coups de filet contre des braqueurs et cambrioleurs en série

Deux coups de filet ont permis cette semaine d'arrêter des malfrats soupçonnés de braquages et vols en série dans la région Rhône-Alpes, aux dépens notamment de livreurs de cigarettes et de nombreux

commerces



Trois hommes âgés d'une vingtaine d'années ont été arrêtés tôt jeudi matin en flagrant délit alors qu'ils tentaient de braquer un camion de livraison de tabac sur une route secondaire à Chassignieu (Isère), grâce à l'intervention d'une trentaine de gendarmes et membres de l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante (OCLDI), appuyés par un hélicoptère.



Ils ont été présentés depuis à un juge d'instruction de Grenoble en vue de

leur mise en examen. "Ce groupe criminel organisé itinérant" avait braqué, ou tenté de braquer, "entre 15 et 20" livreurs de tabac sous la menace d'armes depuis un an dans l'Isère, l'Ain et le Rhône, pour des prises évaluées à chaque fois autour de 50.000 euros.



Précédemment, quatre personnes soupçonnées de plus de 130 cambriolages dans des commerces et des vols de véhicules dans la région, ainsi que d'une trentaine en Suisse, pour un préjudice évalué à plusieurs centaines de milliers d'euros, avaient été arrêtés mardi dans l'Ain.



Trois d'entre eux ont été mis en examen et écroués, le quatrième étant

placé sous contrôle judiciaire.







