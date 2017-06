Rhône-Alpes: nouveau coup de filet contre des braqueurs ciblant tabac et téléphones

Trois hommes, membres présumés d'une bande opérant des braquages et cambriolages en série dans la région Rhône-Alpes, aux dépens surtout de livreurs de cigarettes et de commerces de téléphonie, ont été mis en examen et écroués jeudi soir.



Interpellés par les gendarmes tôt lundi matin à leur domicile de Villefontaine (Isère) et placés en garde à vue, les trois suspects âgés d'une vingtaine d'années ont été mis en examen pour "vols avec arme".



"Encagoulés et armés de gaz lacrymogène, ils arrivaient par surprise, de façon agressive, à trois ou quatre, avec une menace vive et franche" dans des magasins de téléphonie, où ils dévalisaient les réserves de téléphones portables.



Certains ont des antécédents judiciaires, pour vols avec arme et vols avec violence. Des perquisitions ont été menées.



Cette "équipe" de braqueurs fait partie du "même groupe criminel organisé"

sur lequel enquêtait notamment l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante (OCLDI) et auteur d'une vingtaine de braquages depuis un an.



Les investigations menées sous l'autorité d'un juge d'instruction de

Grenoble avaient mené à une première vague d'interpellations de trois hommes, en flagrant délit du braquage d'un livreur de tabac à la mi-mai.



Le préjudice global pourrait atteindre des centaines de milliers d'euros.



L'OCLDI a été appuyé par des unités spécialisées des gendarmes de

Villefontaine, Creys-Meypieu et la Tour-du-Pin.







Avec AFP