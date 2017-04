Rhonexpress rénove ses rames

Rhônexpress, la liaison ferroviaire rapide reliant le centre de Lyon à l’aéroport de Lyon – Saint Exupéry en moins de 30 minutes, se refait une beauté



Afin d’améliorer la qualité des services offerts aux voyageurs, Rhônexpress mène depuis le 10 avril, un chantier de travaux de modernisation et de rénovation sur l’intérieur des 6 rames qui constituent le parc matériel.



Ces travaux de gros entretiens et renouvellement de matériel étaient prévus dans le cadre du planning de maintenance, après près de 7 ans d’exploitation.



L’opération comprend le remplacement des sièges, la rénovation des tablettes et de l’éclairage afin d’améliorer l’ambiance générale de la rame en modernisant la livrée intérieure.



Ces travaux de rénovation sont réalisés au Centre de Maintenance de Meyzieu par la société exploitant Rhônexpress.



Les prestations techniques de ces gros travaux d’entretien sont réalisées par des équipes extérieures intervenant de nuit.



Aucune incidence donc sur la desserte