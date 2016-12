Risque d'explosion: les abords de l'hôpital de Firminy temporairement interdits

Les abords de l'hôpital de Firminy

(Loire) ont été interdits au public pendant trois heures lundi, en raison des risques d'explosion d'une bombonne d'acétylène en feu dans l'établissement.



Le périmètre de sécurité mis en place à partir de 9H00 a été levé peu après

12H00, a-t-on appris auprès des pompiers, de la police et de l'hôpital.



Les patients hospitalisés à proximité du feu ont été transférés vers d'autres pavillons, mais il n'y a pas eu d'évacuation de patients à

l'extérieur de l'hôpital, a indiqué son directeur Gilles-André Cuchet.



Le directeur général du CHU de Saint-Etienne, Frédéric Boiron, a pour sa

part précisé que le Samu avait été placé en pré-alerte, mais que l'incident

avait pu être géré en interne par l'établissement de Firminy.



Un large périmètre de sécurité a été mis en place pour interdire l'accès

aux rues alentours. Les habitants de maisons proches de l'hôpital ont été

évacués de leur domicile par précaution, a indiqué une source policière.



Le périmètre de sécurité s'étendait jusqu'à la place principale de cette

ville de 17.000 habitants, où se trouve l'Hôtel de ville.



Appelés vers 9h00, les pompiers ont éteint l'incendie de la bombonne

d'acétylène, puis l'ont refroidie.



"Mais elle est montée en température à 600 degrés et il s'agit d'un gaz instable qui présente un risque important d'explosion", expliquait dans la matinée un cadre hospitalier.



Peu après 12h00, le dispositif de sécurité a été levé et la société Air

Liquide s'est rendue sur place pour prendre en charge la bombonne de 4 mètres cubes d'acétylène. Celle-ci avait pris feu au niveau du détendeur.





Avec AFP