Risque de circulation dense à l’occasion du SIRHA

L'édition 2017 du SIRHA (Salon International de la Restauration, de l'Hôtellerie et de l'Alimentation) se tient du samedi 21 au mercredi 25 janvier 2017, à EUREXPO



Plus de 200 000 visiteurs sont attendus à cette occasion et d’importantes difficultés de circulation sont à prévoir, notamment sur la rocade Est de Lyon, le secteur d'EUREXPO et plus largement sur les voies rapides de l'agglomération lyonnaise.



Par ailleurs, une rencontre de football OL / OM est également prévue le dimanche 22 janvier au Parc OL à 21h00. Le déroulement de ces deux évènements ce dimanche pourront rendre la circulation difficile à partir de 18h.



Compte tenu des perturbations prévisibles du trafic, Michel DELPUECH, préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône recommande aux usagers de la route de limiter leurs déplacements sur la rocade Est durant toute la durée du salon, et privilégier les transports en commun ou le covoiturage.



Les usagers des véhicules en transit sont invités à suivre les conseils de guidage qui pourront être mis en place durant les événements et de manière à se reporter sur les itinéraires alternatifs



Dans le sens Nord Sud, l’itinéraire à suivre sera l’A432, puis l’A46 Sud en direction de Marseille.Les véhicules circulant sur l’A42 seront également déviés, par des conseils de guidage, via l’A432 par le même itinéraire que précédemment.



Dans le sens Sud Nord, l’itinéraire à suivre sera l’A46 Sud, puis l’A432 en direction de Paris. Pour les usagers en provenance de Grenoble ou Chambéry et voulant se rendre vers le Nord ou l'Est de Lyon, ils seront invités également à emprunter l'A432.



Une information sera mise en place auprès de tous les usagers, via les panneaux à messages variables et le site internet http://www.coraly.com ainsi que sur l'antenne de Lyon 1ere toutes les 30 minutes à la fin de chaque flash info