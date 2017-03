Robert Luc en a fini de se bambâner à la Croix-Rousse

La Croix-Rousse, il la connaissait par cœur...C'est pendant l'automne 1943 que Robert Luc vient habiter au 31 bis de la rue Henry Gorjus à la Croix-Rousse. Mais en ce 12 mars 2017, l'historien local a tiré sa révérence ! Robert Luc nous a quittés...



Son histoire d'amour avec la colline date de cette époque et ses propositions de promenades comme ses écrits, puisaient leurs sources dans cette relation particulière.



Il collabora avec « Le Progrès » puis avec d'autres médias pour prolonger ses visites sur le papier ou sur les ondes de Lyon 1ere



Bernard Frangin, écrivain et grand reporter le poussera à publier son premier livre et le désir de faire partager ce qu'il connaît de l'histoire de sa Croix-Rousse le conduira à organiser des visites régulières.



Robert Luc était intarissable sur les canuts, les traboules, le Gros Caillou...bref une grosse perte pour la mémoire lyonnaise