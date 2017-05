Rugby: les comptes de Bourgoin-Jallieu dans le collimateur de la justice

Une information judiciaire a été ouverte contre X notamment pour escroquerie concernant les comptes du club de rugby de Bourgoin-Jallieu (CSBJ), en grande difficulté financière, a indiqué jeudi le parquet, confirmant une information du Dauphiné Libéré.



Cette procédure, ouverte "mardi soir", porte sur les qualifications de "faux, usage de faux, escroquerie et présentation de comptes annuels

insincères afin de dissimuler la situation d'une société anonyme (SA) pour la période courant d'avril 2013 à mai 2017", a précisé la procureure de

la République à Bourgoin-Jallieu, Dietlind Baudoin.



L'affaire a débuté en avril 2016 avec "le dépôt d'une plainte d'un particulier et un courrier d'un commissaire aux comptes" au parquet qui a alors ouvert une enquête préliminaire.



"Les éléments recueillis m'ont amenée à saisir un juge d'instruction", a ajouté Mme Baudoin, sans donner de précisions sur les sommes en jeu.



Ce nouvel épisode dans la vie du club du nord Isère survient alors que

grandissent depuis plusieurs mois des craintes sur un dépôt de bilan. Une

situation financière chaotique qui vient s'ajouter aux déboires sportifs du

CSBJ, dernier de Pro D2 et certain d'une relégation au moins en Fédérale 1 à la saison prochaine.



Le président du CSBJ, Pierre-André Hafner, a assuré "tomber de haut" en apprenant l'ouverture de cette information judiciaire.



Celui qui a pris la présidence du club "et de son héritage compliqué" en

juillet 2015 "pense que la procédure ne concerne pas sa mandature".



"Depuis juillet 2015, j'ai géré le club comme une entreprise, en bon père

de famille. Je n'ai jamais maquillé les comptes de l'entreprise SASP CSBJ

Rubgy", a-t-il affirmé.



Quant aux problèmes financiers, "ils ne sont pas nouveaux", a souligné M.

Hafner. "Notre commissaire aux comptes nous a mis en procédure d'alerte niveau 2 (sur 3)", a souligné le président, qui a par ailleurs "rencontré le président du tribunal de commerce de Vienne le 24 avril".



"On risque d'être en cessation de paiement prochainement mais on n'est pas encore en dépôt de bilan", a assuré M. Hafner, qui doit "rencontrer des partenaires financiers potentiels importants pour racheter le club".





