SAINT VALENTIN, AFFICHEZ VOTRE DÉCLARATION A LYON

Envie de déclarer sa flamme, de faire une demande en mariage ou bien simplement de lui dire combien elle ou il, compte pour vous ?...A l’occasion de la Saint-Valentin, la Ville de Lyon offre la possibilité à chacun d’envoyer son message d’amour, qui sera ensuite relayé sur le réseau de panneaux lumineux et sur le site de la Ville.A partir du 6 février 14h et jusqu’au 13 février 12h, il sera possible de saisir son message sur www.lyon.fr Ces mots doux seront ensuite diffusés sur les 34 panneaux lumineux toute lajournée du 14 février, ainsi que sur le site internet de la Ville de Lyon.