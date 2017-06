PRONOSTIC JEAN-MARC ROFFAT



SAMEDI 24 JUIN QUINTE + COMPIEGNE



4 ISACC

C’est son D Day

14 SEA OF KNOWLEDGE

Chouchou du handicapeur

12 TIKOUINE

Impressionnante à Lyon

8 SANS PEUR

Mon coup de cœur

3 SKATERS WALTZ

Ex très bon cheval

5 SHOW ME

Le favori douteux

10 JASMIRALDA

La + expérimentée

1 VILARO

Le choix de Soumillon

