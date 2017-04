SBT prend une participation dans un éditeur breton de jeux vidéo

SBT renforce à nouveau ses pôles d’expertise avec une prise de participation dans Happy Blue Fish



SBT, le groupe créé par Michel Noir et spécialisé dans le Conseil et le développement de services innovants intégrant nouvelles technologies, ingénierie cognitive et neurosciences, annonce avoir pris, aux côtés d’autres investisseurs privés, une participation minoritaire dans cette société bretonne Happy Blue Fish (HBF).



Cette jeune entreprise innovante conçoit, produit et édite des jeux vidéo exclusivement sur tablettes et mobiles.



Studio spécialisé dans les jeux pour enfants (ludo-éducatifs) et les jeux très grand public, HBF est un « pure player » sur ce nouveau marché très porteur de la distribution dématérialisée de jeux vidéo (via les App Stores : Apple Store et Google Play).



Pour Olivier Fronty, Président du Directoire de SBT, et Franck Tarpin-Bernard, Directeur Général du Groupe SBT, « cet investissement marque notre volonté de développer un réseau de partenaires privilégiés sur des thématiques fortes que nous souhaitons accompagner. Dans le cas de Happy Blue Fish, l’intérêt est double. Tout d’abord, nous voulions renforcer notre expertise en matière de conception et de distribution d’applications mobiles qui sont devenues un vecteur incontournable de diffusion pour nos contenus. D’autre part, HBF développe un programme d’innovation soutenu par BPI France visant à améliorer l’expérience des utilisateurs d’applications mobiles ce qui est un sujet stratégique pour notre activité qu’il s’agisse d’entraînement cérébral, de e-learning ou de coaching. »



Pour Dominique Busso, Président fondateur de Happy Blue Fish et ancien Directeur des Technologies de l’éditeur de jeux Mindscape « SBT va nous permettre d’accélérer nos projets d’innovation, non seulement par l’apport financier réalisé, mais aussi par les nombreuses synergies humaines, métiers et technologiques possibles entre nos deux entreprises ».



En 2016, HBF a réalisé 286 K€ de chiffre d’affaires et 12 K€ de résultat net après impôts.







Source: SBT