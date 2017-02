Saint-Etienne-Manchester United: Platini présent au stade

Michel Platini, ex-président de l'UEFA suspendu de toute activité liée au football, était présent ce mercredi soir au stade Geoffroy-Guichard pour assister au match Saint-Etienne-Manchester United en 16e de finale retour d'Europe League.



Des images du diffuseur TV beIN Sports ont montré en tribune l'ancien joueur des Verts (1979-1982). Le club de Saint-Etienne a twitté: "Michel Platini, ambassadeur à vie du club, assiste au match".



Le Français de 61 ans est actuellement suspendu de toute activité liée au football pour le fameux paiement de 1,8 million d'euros reçu en 2011, sans contrat écrit, pour un travail de conseiller de Sepp Blatter (ex-président de la Fifa) achevé en 2002.



Suspendu huit ans en première instance, Platini a vu cette peine réduite à six ans en appel interne à la Fifa, puis à quatre ans par le Tribunal arbitral du sport (TAS), plus haute juridiction sportive.



Dès le verdict du TAS connu le 9 mai 2016, Platini avait annoncé sa démission de la présidence de l'UEFA pour "poursuivre (son) combat devant les tribunaux suisses".



L'ancien meneur de jeu et capitaine de l'équipe des Bleus n'avait assisté à aucun match de l'Euro-2016 organisé en France. Il avait décliné une invitation pour la finale, adressée par l'UEFA et la Fédération française (FFF) à titre personnel. La Fifa avait précisé à l'époque que Platini pouvait être invité en tant que personne sans fonction officielle, malgré sa suspension.





