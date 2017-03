Saint-Etienne reconduit le directeur de son opéra

La ville de Saint-Etienne a annoncé lundi avoir reconduit Eric Blanc de la Naulte à la tête de son opéra jusqu'en 2020.



Le contrat d'Eric Blanc de la Naulte, qui devait s'achever fin 2017, est "reconduit pour les années 2018 à 2020.



Après une pré-sélection de cinq candidatures parmi les nombreux curriculum vitae reçus, puis une +short list+ de deux candidats, c'est le projet d'Eric Blanc de la Naulte qui a fait l'unanimité auprès des membres du jury composé de représentants de la ville de Saint-Etienne, du département de la Loire et de l'Etat avec la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC)", indique dans un communiqué la municipalité, dirigée par Gaël Perdriau (LR).



En janvier 2015, Eric Blanc de la Naulte avait été recruté pour trois ans à la tête de l'Opéra de Saint-Etienne, dont il assurait l'intérim depuis juin 2014, après la suspension puis le licenciement de son directeur, Vincent Bergeot, et de plusieurs autres cadres, dont son chef d'orchestre et directeur musical, Laurent Campellone.



Le tribunal administratif de Lyon a depuis annulé ces licenciements pour motif disciplinaire.



Eric Blanc de la Naulte, 49 ans, avait quant à lui déjà travaillé comme directeur adjoint, entre 2002 et 2009, avant d'en être licencié pour faute, par la précédente municipalité dirigée par Maurice Vincent (PS).





