Saint-Etienne : une femme poignarde un homme en pleine rue

Une femme de 29 ans a grièvement blessé avec un couteau un homme de 37 ans lors d'une altercation, jeudi après-midi, dans une rue commerçante du centre de Saint-Etienne.



La victime, blessée au thorax et à l'abdomen, est hospitalisée au CHU de

Saint-Etienne, mais on ignorait jeudi soir si son pronostic vital était engagé.



D'après les premiers éléments de l'enquête, l'agression serait consécutive à une dispute qui a dégénéré entre d'un coté, l'auteure présumée des coups de

couteau et un homme qui l'accompagnait, et de l'autre, la victime.



Une employée d'un magasin de coiffure, proche du lieu de l'altercation, a déclaré avoir vu l'auteure présumée des blessures à l'arme blanche "partir avec un grand couteau dans la main".



La femme et l'homme, âgés de 29 et 33 ans, ont été interpellés par la

police et placés en garde-à-vue..



