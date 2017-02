Saint-Luc Saint-Joseph recherche de nouvelles femmes enceintes fumeuses, pour participer à une étude

Le service tabacologie du Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc (CHSJSL) cherche de nouvelles femmes enceintes fumeuses, pour participer à une étude, avec récompense financière de l’abstinence tabagique



Fin mars 2016, le service tabacologie du CHSJSL lançait - tout comme une quinzaine de maternités en France - une étude visant à évaluer l’impact d’une incitation financière (bons d’achat, valables dans un grand nombre d’enseignes) sur le taux d’abstinence au tabac chez les femmes enceintes.



Dans ce cadre, le Centre Hospitalier a recruté et suivi 18 femmes enceintes fumeuses, et obtenus de premiers résultats assez encourageants.



Cette étude nationale, portée par l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, avec le soutien financier de l’Institut National du Cancer, se présente comme une recherche de moyens alternatifs pour favoriser l’arrêt du tabac chez les femmes enceintes.



Les études réalisées précédemment, sur les traitements de substitution nicotiniques, avaient mis en évidence leur moindre efficacité dans l’arrêt du tabac chez cette population.



Pour continuer l’étude, qui prendra fin en mars 2018, le Centre Hospitalier cherche aujourd’hui de nouvelles volontaires.



Cette étude prévoit 5 à 6 consultations de tabacologie par femme enceinte volontaire jusqu’à l’accouchement, et un rappel téléphonique dans les 6 mois qui suivent.



Les volontaires seront réparties de manière aléatoire en deux groupes : un « groupe de contrôle » et un « groupe de traitement ».



Pour les futures mamans souhaitant participer à cette étude au Centre Hospitalier, les critères d’éligibilité sont les suivants : être enceinte de moins de 18 semaines (4 mois et demi), avoir 18 ans ou plus, fumer au moins 5 cigarettes manufacturées par jour ou 3 cigarettes roulées par jour, être fortement motivée pour arrêter de fumer, ne pas utiliser de cigarettes électroniques pendant cette grossesse, ne pas utiliser d’autres produits de tabac (pipe, cigare, tabac oral) que des cigarettes



Pour plus d’informations : 04 78 61 88 68, du lundi au vendredi de 9h à 17h, sauf le mardi après-midi.





Source: CHSJSL