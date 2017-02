Saint-Valentin: "Automobilistes, cyclistes, piétons, aimons-nous !"

"Aimons-nous vivants" chantait Francois Valéry dans les années 80 sur un air disco...Ce refrain convient à merveilles aux rapports parfois conflictuels entre usagers de la route.



Ce mardi 14 février entre 8h et 9h, à l'angle des rues du Président Édouard Herriot et Gentil (Lyon 2e),l'association Pignon sur Rue adressera un message d'amour aux usagers de la rue : « Automobilistes, cyclistes, piétons, aimons-nous ! »



Le « trafic vélo » explose à Lyon et il devient un vrai mode de déplacement.



Une très bonne nouvelle pour l'environnement et la qualité de l'air, parfois un peu moins pour le partage de la rue.



« On constate quelques conflits d'usages entre automobilistes, cyclistes et piétons ; or, l'objectif de nos associations est de rendre les déplacements en ville apaisés. À cette date emblématique de la Saint-Valentin nous irons à la rencontre des usagers de manière insolite pour leur rappeler de rester vigilants vis-à-vis des plus vulnérables », annonce Marine Fabre, directrice de Pignon sur Rue.



Voilà une manière amusante d'évoquer les règles de bonne conduite et les évolutions de la réglementation. En effet, le Code de la Rue - une évolution du Code de la Route datant de 2008 - a permis la mise en place de nouveaux panneaux pour faciliter la cohabitation. Or, ils ne sont pas toujours connus des usagers.



« Cela concerne à la fois les automobilistes qui doivent laisser la place aux cyclistes dans les rues équipées de double-sens cyclables et ne doivent pas s'arrêter sur les sas vélos … Mais aussi les cyclistes qui sont autorisés à passer au feu rouge uniquement lorsqu'il y a un cédez-le-passage cycliste au feu », précise Iris Joint, co-présidente de Pignon sur Rue.



Pour rappel: Les données de comptage des 55 postes de mesure vélos sur la Métropole de Lyon montrent une augmentation du trafic vélo de 15 % par an en moyenne depuis 2010 et de + 26 % entre 2015 et 2016.