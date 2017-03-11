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Samedi 11 mars Quinté + Saint-Claud

Samedi 11 Mars 2017

Samedi 11 mars Quinté + Saint-Claud
PRONOSTIC JEAN-MARC ROFFAT

SAMEDI 11 MARS
QUINTE+ SAINT CLOUD

11 BEYOND LIMITS
3 KALAHARI SOLDIER
1 MAX LA FRIPOUILLE
17 EARLETTA (MON COUP DE CŒUR)
15 MUNGALA
9 TRES SOLID
10 STORM RIVER
6 MY SWEET LORD

résultats :

j’indiquais mercredi le tiercé, quarté, tuyau 4e à 11/1. Jeudi : tiercé en 4 chevaux, tuyau 3e à 8/1. Vendredi tuyau 2e à 12/1 !

 



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