Savoie: deux personnes tuées à l'arme blanche, l'auteur en fuite

Un homme et une femme ont été tués à l'arme blanche vendredi après-midi dans un restaurant d'une zone industrielle de Chambéry, dans ce qui semble être une affaire de moeurs.



L'auteur présumé de ce double homicide a été interpellé à Chambéry par la brigade anti-criminalité (Bac) vendredi soir



La piste du différend privé autour d'un couple est envisagée selon les premiers éléments de l'enquête mais reste à confirmer, a indiqué une source policière.



Selon le patron du restaurant - spécialisé dans la cuisine asiatique, une de ses serveuses a été tuée sur le parking devant l'établissement et l'homme a été retrouvé mort dans une chambre à l'étage.



Tous les deux étaient des Tibétains. L'enquête a été confiée au commissariat de Chambéry et à la PJ de Lyon.





Avec AFP