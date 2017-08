Savoie: un adolescent gravement blessé après une chute de 20 mètres lors d'une randonnée

Un adolescent de 15 ans s'est gravement blessé dimanche après-midi en Savoie après avoir chuté d'une cascade haute de 20 mètres lors d'une randonnée familiale dans le massif de la Chartreuse, a-t-on appris auprès des pompiers.



L'accident a eu lieu peu avant 15H00 alors que le jeune homme se trouvait

au Cirque de Saint-Même, à Saint-Pierre d'Entremont, un site de randonnée prisé à la frontière du département de l'Isère, où se succèdent quatre cascades.



Selon les premiers éléments de l'enquête, l'adolescent aurait glissé et

chuté accidentellement dans un torrent situé 20 mètres plus bas, au pied d'une cascade qu'il traversait.



"Il marchait sur un éboulis de pierres qui permet de traverser l'une des

chutes d'eau lorsqu'il a glissé", ont précisé les secours, confirmant une

information de France 3 Alpes.



Le jeune homme a été repêchée par sa famille, qui a immédiatement alerté

les secours. Victime d'une frature d'un bras et de multiples plaies au visage,

il a été transporté à l'hôpital de Chambéry par les secours en montagne.