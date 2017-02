Savoie: un skieur heurte mortellement un pylône

Un skieur de 21 ans est mort jeudi lors d'un entraînement après avoir heurté un pylône au Arcs (Savoie), a-t-on appris auprès des gendarmes et de la station.



Le jeune homme "est sorti de la piste lors d'un entraînement sur le stade

de slalom des Tuffes et a heurté le pied d'un pylône", écrit la station dans

un communiqué, présentant ses condoléances à la famille. Les pisteurs et le urgentistes du Smur n'ont pu que constater son décès", ajoute la station.



Le parquet d'Albertville est saisi et a confié l'enquête au Peloton de

gendarmerie de haute montagne de Bourg-Saint-Maurice.







Avec AFP