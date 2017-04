Savoie: une voiture force les grilles de la préfecture, le conducteur interpellé

Un homme de 48 ans a forcé avec sa voiture le portail de la préfecture de Savoie, mercredi soir à Chambéry, sans faire de blessé, avant d'être rapidement interpellé.



Les faits se sont déroulés peu avant 20H45 quand le mis en cause est

parvenu à pénétrer dans l'enceinte du bâtiment.



L'homme, "un sans domicile fixe vivant dans sa voiture", est alors sorti de

son véhicule un couteau à la main, lançant aux forces de l'ordre sur place:

"venez me chercher bande d'enc..., je vais vous fumer".



Maîtrisé grâce à un pistolet à impulsion électrique, le quadragénaire est déjà connu de la justice pour des faits de droit commun.



Les motivations de son geste et son profil précis n'ont pas été communiqués.



L'homme était inconnu du renseignement territorial. L'enquête a été confiée à la sûreté départementale, ce qui semble exclure une motivation terroriste.



L'incident a entraîné par précaution le déplacement de démineurs