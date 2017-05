Sécheresse dans les Alpes: la Haute-Savoie placée en alerte

La Haute-Savoie a été placée mardi en alerte sécheresse avec d'importantes restrictions d'eau, a annoncé la préfecture après un hiver sec et un printemps trop précoce et chaud.



"Un déficit pluviométrique est constaté depuis l'automne 2016 qui impacte les débits des cours d'eau ainsi que les nappes d'eaux souterraines, à des niveaux relativement bas", écrit la préfecture dans un communiqué.



En conséquence, à partir de mercredi, il sera interdit de laver sa voiture,

de remplir sa piscine, d'arroser pelouses, ronds-points, stades et terrains de golf la journée.



Pour les agriculteurs, l'irrigation des cultures est interdite entre 10h00

et 18h00, avec exception toutefois pour l'abreuvement des animaux, les

vergers, les maraîchages et les pépinières.



Les entreprises doivent elles "limiter au strict nécessaire leur

consommation d'eau".



La Savoie avait déjà été placée en niveau de vigilance dès le 5 janvier et

la préfecture appelle toujours sur ce territoire à "une utilisation

parcimonieuse de l'eau".



L'Isère a également été placée en vigilance mi-avril avec le même appel à

la vigilance. Le déficit pluviométrique était estimé à "40 % sur le

département" au 19 avril.



Globalement en France, plus de la moitié des nappes d'eau souterraines

(54%) affichent un niveau inférieur à celui habituellement constaté à cette

période de l'année, avertissait il y a quelques jours le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM).



Outre la Haute-Savoie, dix départements font déjà l'objet de restrictions, principalement dans l'Ouest du pays et notamment dans les Côtes d'Armor, en Ille-et-Vilaine, en Charente et en Charente-Maritime.







